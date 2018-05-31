Çaldıran’da ‘Veliyiz Okuldayız’ projesi

Yavuz Sultan Selim İlkokulu, şimdiye kadar kentte benzeri yapılmamış bir uygulamaya imza atarak, belirli günlerde velilerin derslere girmesini sağladı. Okulda çocuklarıyla ile birlikte resim yaparak ders işleyen veliler, yaptıkları çalışmaları da yılsonu sergisiyle görücüye çıkardı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ve velilerinde katıldığı yılsonu etkinliği, slayt gösterisi eşliğinde başladı. Daha sonra veli ve öğrencilerin birlikte hazırladıkları serginin açılışını yapan Kaymakam Dundar, eğitimin öneminin tam anlamıyla kavranamadığını belirterek, “Bununda birçok sebebi var. Aile yapısı, çocuk sayısının fazla olması gibi, ama bunların hiçbiri esasında başarıyı yakalayabilmek adına aşılamaz engeller değildir. Böyle yaparak sadece eğitimi, okula ve öğretmene bırakmanın hesabındayız. Eğitim aslında aileden başlar. Çocuklarımıza eğitim konusunda yeterince davranamıyoruz. Bunların sonuçlarının ileri ki yıllarda karşımıza çıkacağını unutmamalıyız. Umutlu bir nesil için duyarlı davranmamız gerektiğini unutmamalıyız. Okulumuzun yapmış olduğu projeleri bizler de yakından takip ediyoruz. Veli ile öğrenci arasında empati yapma noktasında başlatılan bu uygulamanın verimli ve başarılı proje olduğunu gördük. Çocuklarımızda bu projeyle özgüvende hissetmeleri önemlidir. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl tüm okullarımıza yaymayı hedefliyoruz. Emeği geçen eğitimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

‘Veliyiz Okuldayız’ projesini yürüten Yavuz Sultan Selim İlkokulu Müdürü Yılmaz Çoban ise, yürütülen projenin önemine değinerek, “Eskiden ‘öğretmenim eti senin kemiği benim’ mantığının ortadan kalkması için ‘velim sınıfta ders anlat, beraber bir şeyler yapalım’ mantığı ile yapılan bir çalışmadır. Projemiz bir sosyal sorumluluk projesidir. Amacımız, veli-öğretmen arasındaki iletişimi güçlendirmek, velilerin öğrencilerin ders içerisinde ve okul içerisindeki davranışlarını gözlemleyebilme, eğitim-öğretim sürecine katılmalarının öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkisini fark edebilmelerini sağlamak ve öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerini artırma ve davranışlarının düzeltilmesidir” diye konuştu.