Çaldıran’da yılsonu sergisi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışında konuşan Dundar, halk eğitim merkezlerinin hayat boyu öğrenme imkanı verdiğini belirterek, “Hem mesleki anlamda hem de kişisel gelişim anlamında bugün de bu kursta yapılan çalışmalarınızı sergileme olanağını elde ettiniz. Birçok hanım kardeşimiz burada çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Amacımız bu tür çalışmaları yaygınlaştırılarak daha çok aileye katkı sunulabilmektir. Belediye olarak bizler de her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tek arzumuz, milletimizin boş zamanlarında bu tür çalışmalarda bulunarak ailelerinin bütçelerine katkı sunmalarıdır. İnsanımıza düşen, buradan istifade edebilmektir. Emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Serginin açılışın ardından Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, sergiyi gezdiler. Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokuluna geçen Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, buradaki yılsonu şenliklerine katıldı. Buradaki program ise, öğrencilerin balonları havaya bırakmasıyla son buldu.