Çaldıran'da yol çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan bordürlü parke taşı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlk defa parke taşlı yola kavuşacak olan 230 hane ve 2 bin 560 nüfuslu Hangediği Mahallesi'nde toplam 23 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol yapılacak. Hangediği Mahallesi'nde bulunan 5'i ana cadde olmak üzere toplam 11 yolun ilk defa bordürlü kilitli parke taşı ile tanışacağını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Hangediği Mahallemizde 2 bin 560 vatandaşımız ilk defa kilitli parke taşı ile tanışacak. Burada 11 cadde ve sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından kilitli parke taşı yol yapımına başladık. Toplamında 23 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapılacak. Hangediği Mahallemizdeki cadde ve sokaklar kullanılamaz haldeydi. Büyük ölçüde ulaşım sorunu yaşanmaktaydı. Vatandaşlarımızın yol çilesi derdine son vermek için inşallah çalışmalarımız 10 gün içinde tamamlanacaktır. İlçemizde başlattığımız yol yapım seferberliğinde tüm mahallelerimizdeki yolların yapılması için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadırlar. Mevsim sonuna kadar yol yapım çalışmalarındaki hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz” dedi.

Hangediği Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ise, yollarının kullanılamaz halde olduğunu belirterek, belediyenin ilk defa mahallelerine böyle bir hizmeti getirmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu kalıcı projenin mahalle sakinleri için önemli bir hizmet olduğunu kaydeden vatandaşlar, yetkililere teşekkür ettiler.