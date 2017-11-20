Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:00

Çaldıran’da yol yapım çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından Sellik ve Kalkandelen mahallelerinde yapılan yol çalışması tamamlandı.

Çaldıran’da yol yapım çalışması

20 Kasım 2017 13:00


Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iki hafta önce başlatılan bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması tamamlandı. Daha önce stabilize yol olarak kullanılan Sellik’te 21 bin, Kalkandelen Mahallesi’nde ise 9 bin metrekare kilitli taş kullanılarak yollar tamamlandı. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sellik ve Kalkandelen mahallelerinde yaptıkları aplikasyon çalışmasının ardından kilitli parke taşı yol yapım çalımlarına başladıklarını belirterek, “İki hafta gibi kısa bir zamanda Sellik Mahallemizde 21 bin, Kalkandelen Mahallemizde ise 9 bin olmak üzere toplamında 30 bin metrekare kilitli taş döşeyerek, yolların yapımını tamamladık. Bu iki mahallemizde daha önce stabilize yollar kullanılmaktaydı. Çaldıran Belediyesi olarak vatandaşlarımıza harcanmak üzere gelen paraları halkımıza hizmet olarak sunuyoruz. Amacımız Çaldıran ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarımızı çağımıza ve tarihimize uygun olabilecek şekilde yapmaktır. İlçemizde çalışma sezonunun kısa sürmesinden dolayı yapamadığımız diğer mahalle yollarımızı da inşallah önümüzdeki yaz sezonunda tamamlayarak hem hizmet anlamında hem de görsel anlamında güzel ilçemizi bir yerlere taşıyarak yaşanılır bir şehir haline getireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç