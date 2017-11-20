Çaldıran’da yol yapım çalışması

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iki hafta önce başlatılan bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması tamamlandı. Daha önce stabilize yol olarak kullanılan Sellik’te 21 bin, Kalkandelen Mahallesi’nde ise 9 bin metrekare kilitli taş kullanılarak yollar tamamlandı. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sellik ve Kalkandelen mahallelerinde yaptıkları aplikasyon çalışmasının ardından kilitli parke taşı yol yapım çalımlarına başladıklarını belirterek, “İki hafta gibi kısa bir zamanda Sellik Mahallemizde 21 bin, Kalkandelen Mahallemizde ise 9 bin olmak üzere toplamında 30 bin metrekare kilitli taş döşeyerek, yolların yapımını tamamladık. Bu iki mahallemizde daha önce stabilize yollar kullanılmaktaydı. Çaldıran Belediyesi olarak vatandaşlarımıza harcanmak üzere gelen paraları halkımıza hizmet olarak sunuyoruz. Amacımız Çaldıran ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarımızı çağımıza ve tarihimize uygun olabilecek şekilde yapmaktır. İlçemizde çalışma sezonunun kısa sürmesinden dolayı yapamadığımız diğer mahalle yollarımızı da inşallah önümüzdeki yaz sezonunda tamamlayarak hem hizmet anlamında hem de görsel anlamında güzel ilçemizi bir yerlere taşıyarak yaşanılır bir şehir haline getireceğiz” dedi.