Çaldıran’da yol yapım çalışması

Geçen sezonda 18 bin metrekare yol yapımını tamamlayan belediye ekipleri, ikinci dönem çalışmasında da 9 bin metrekare bordürlü kilitli parke çalışması yaparak Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç Mahallesi’ndeki yol sorununa tamamen çözmeyi hedefliyor. Çaldıran’da mahalle yollarını çamur ve tozdan kurtararak vatandaşların daha rahat etmesi için çalıştıklarını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç Mahallemizde birinci dönemde 18 bin metrekare yolu bordürlü kilitli parke taşları ile süsledik. Bu dönemde de geride kalan 9 bin metrekarelik yolu yaparak vatandaşlarımızı yol derdinden kurtaracağız. Bu yaz sezonunda mümkün olduğunca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizin yollarını yaparak, yol sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.