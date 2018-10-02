Çaldıran'da yol yapım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Toprakseven Mahallesi'nde bordürlü kilitli parke taşlı yol yapımına başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından 120 hane ve 2 bin 320 nüfusu bulunan Toprakseven Mahallesi, ilk defa bordürlü kilitli parke taşı ile tanışacak. Mahalle içi yollarının kullanılamaz halde olduğunu belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Toprakseven Mahallemizde bulunan yollar kullanılamaz haldeydi. Çamur ve tozdan geçilmez durumdaydı. Vatandaşlarımızın bu yol çilesine son vermeye karar vererek çalışmalara başladık. Fen İşleri Müdürlüğümüze ait teknik ekiplerin yaptığı altyapı ve aplikasyon çalışmalarının ardından bu mahallemize bordürlü kilitli parke taşı yapımına başladık. 120 hane ve 2 bin 320 nüfuslu kırsal mahallemiz, ilk defa kilitli parke taşı ile tanışacak. Bizler, vatandaşlarımıza hizmet adına gelen paraları hizmet olarak kendilerine sunuyoruz. Toprakseven'de ikamet eden vatandaşlarımıza ilk defa bu hizmeti ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde bulunan kırsal mahallelerin birçoğuna bu tür hizmetleri ilk defa biz ulaştırıyoruz. Belediyenin görevi sadece çöpleri temizlemek değiller, altyapı çalışmaları ile birlikte bu tür hizmetleri de vatandaşlarına ulaştırarak rahat etmelerine katkı sunmaktır. Burada yapılacak 14 bin 500 metrekare bordürlü kilitli parke taşını inşallah 2 hafta içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.