Çaldıran'da yol yapım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kilitli parke taşı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kış mevsimi öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniyaka Mahallesi'nde 3 bin 900 metrekare yol yapımına başladı. Yeniyaka Mahallesi'ne ilk defa bordürlü kilitli parke taşı yol hizmetinin gittiğini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “79 hane ve 430 nüfusu bulunan Yeniyaka Mahallemize 3 bin 900 metrekare yol yapımına başladık. Bu mahallemizin cadde ve sokaklarında dolaşılamaz hale gelmişti. Yıllar öncesinde yapılmış stabilize yollar kullanılmaktaydı, ancak burada ikamet eden vatandaşlarımız büyük sorun yaşamaktaydılar. Çaldıran Belediyesi olarak kayırsız kalmadık. Burada altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmalarına başladık. İnşallah bir hafta gibi kısa sürede stabilize yollara kilitli parke taşı döşeyerek, yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemizdeki kırsal mahallelerimizdeki yolların tamamı yıllar öncesinde yapılmış, ancak zaman aşımına uğrammış ve kullanılamaz hale gelmiş yollardan oluşmaktadır. Bizler bu mahallelerimizdeki yolları tek tek tespit ederek kış mevsiminden önce yapım çalışmalarımıza başlayarak, yol sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.