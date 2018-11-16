Çaldıran'da yol yapım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından Aşağı Yanıktaş Mahallesi'nde yapılan bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması aralıksız devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçen yıl mahallede yapılan 7 bin 417 metrekare bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışmasının ardından bu sezon da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sezon da 2 bin 414 metrekare bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması yaparak Aşağı Yanıktaş Mahallesi'nde yol sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "”İlçe merkezine uzakta bulunan kırsal mahallelerimiz tamamen hizmetten yoksun kalmışlardı. Ancak yaptığımız mahalle gezilerinde herhangi bir ayırım yapmadan eşit şekilde hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Geçen yaz sezonunda Aşağı Yanıktaş Mahallemizde 7 bin 417 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmasını tamamlamıştık. Bu sezonda 2 bin 414 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına başladık. İnşallah bir haftalık kısa bir zaman dilinde eksik kalan 2 bin 414 metrekarelik yol yapımını da tamamlayarak toplamda 9 bin 831 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yolu burada ikamet eden vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak merkez ve kırsal mahallelerimizdeki yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.