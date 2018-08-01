Çaldıran’da yollar bordürlü kilitli parke taşı süsleniyor

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Aşağı Çanak Mahallesi’nde geçen yıl yapımına başlanılan ancak mevsim koşulları nedeniyle ara verilen yol yapım çalışmaları, yeniden başladı. Yerel yönetimlerin bugüne kadar ciddi anlamda hizmetlerde bulunamadıklarını ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, “Bu eksikleri iki yıl gibi kısa bir zaman dilimine sığdırarak yapmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın hayalini kurduğu birçok hizmeti yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri, yağışlı havalarda çamur deryasına dönüşen, yaz mevsiminde ise tozdan geçilmeyen yollardı. Belediye olarak diğer hizmetler gibi yollarımızın da yapılması için ciddi anlamda çalışmalar yaptık. Amacımız tüm yollarımızı kilitli parke taşları ile süsleyerek sezon sonuna kadar merkez ve kırsal mahallelerimizin yol sorununu tamamen çözüme kavuşturmaktır” dedi.

Yoğunluğun yaşandığı Aşağı Çanak Mahallesi’nde geçen yıl 7 bin 200 metrekare kilitli parke taşı döşendiğini ifade eden Dündar, “Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı kilitli parke taşı yol çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yaklaşık 100 hane ve 650 nüfuslu Aşağı Çanak Mahallemizde geçen sene 7 bin 200 metrekarelik, bordürlü kilitli parke taşı ile döşenmişti. Ancak mevsim koşullarından dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. İş sezonun başlaması ile birlikte burada yapılamayan 2 bin 400 metrekarelik yol yapımına yeniden başladık. İnşallah kısa süre de bu mahallemizdeki hizmeti tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.