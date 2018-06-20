Çaldıran’da yollar kilitli parke taşıyla süsleniyor

Çaldıran ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerindeki yollar, kilitli parke taşlarıyla süsleniyor. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşlı yol yapım çalışmalarınını aralıksız sürdürüyor. Altyapı ve ölçümleri tamamlanan mahalle yollarında yürütülen çalışmalarla yılsonuna kadar merkez ve kırsal mahallelerde tüm yolların bordürlü kilitli parke taşlarıyla yapılması hedefleniyor.

İlçedeki birçok mahalle yolunun çamur ve tozdan geçilmez olduğunu ve bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran’da şimdiye kadar özellikle kırsal mahallelerde yol çalışmaları yapılmamıştı. Yağmurlu ve karlı havalarda su birikintileri nedeniyle çamur, yazın da toz topraktan geçilmez hale gelen yol çilesini tamamen ortadan kaldırmayı planladık. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı teknik kadrolarımız, kış mevsiminde gerekli ölçümleri tamamladıktan sonra altyapı olan stabilize çalışmalarını bekletmeden başlattık. Şimdi stabilize çalışmaları biten mahallelerimize yeni imara açılan yollarımız dahil bordürlü kilitli parke taşlı yol yapımımız hızla devam etmektedir. 21. yüzyılda yaşayan vatandaşlarımıza bugüne kadar böyle bir hizmetin yapılmaması üzücüdür. Vatandaşlarımız bunu hakketmediler. Bu hizmetin bizlere kısmet olması, bizleri mutlu etti. İlçemizde yapılacak yol yapımı için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Yaz sezonu kısa sürmektedir. Bu yaz sezonu sonunda ilçemizde merkez ve kırsal mahalle yollarımızın toplamında yapmayı planladığımız 700 bin metrekare yolu bitirerek vatandaşlarımızın hizmeti sunacağız. Atandığımız günden bu yana hizmet olarak harcanmak üzere gel her kuruşu halkımıza harcayarak hayır dualarını alıyoruz” dedi.