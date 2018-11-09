Çaldıran'da yollar parke taşıyla süsleniyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından Başeğmez ve İncealan mahallelerinde parke taşlı yol çalışması başlatıldı.

Çaldıran Belediyesi tarafından 103 haneli ve 890 nüfuslu Başeğmez ile 213 hane ve bin 424 nüfuslu İncealan mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında toplam 19 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması yapılması hedefleniliyor. Başeğmez ve İncealan mahalleleri sakinlerinin ilk defa bordürlü kilitli parke taşlı yollarla tanışacağını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Başeğmez ve İncealan mahallelerimizde de diğer mahallelerde olduğu gibi kullanılmaya uygun olmayacak kadar eskimiş yollar kullanılıyordu. Buralara gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında mahalle sakinlerimizin talepleri arasında bordürlü kilitli parke taşı hizmeti de bulunmaktaydı. Bizler de kayıtsız kalamadık. Hemen Fen İşleri Müdürlüğümüzün başlattığı altyapı çalışmalarının ardından hemen çalışmalara başlayarak, kış mevsimi gelmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. İki mahallemizde 316 hane ve 2 bin 314 vatandaşımız ikamet etmektedir. Bu iki mahallemizin sakinlerini, bu kalıcı hizmeti ulaştırarak yol sorunlarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. On günlük kısa bir sürede bordürlü kilitli parke taşlı yolları tamamen bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerimizin hemen hemen tamamında stabilize yollar kullanılmaktaydı. Geçen yaz sezonundan bu yana yaptığımız bordürlü kilitli parke taşı yol yapımlarıyla birlikte birçok mahallemizi toz ve çamurlu yollardan kurtararak daha kaliteli bir ortamda ulaşımlarına katkı sunduk. Hükümetimizin bizlere verdiği desteklerle kış mevsimini yaşamadan diğer hizmetlerimizi de vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz” dedi

Yolları yapılan mahalle sakinleri ise, kendilerine ulaşan hizmetlerin ilklerini yaşadıklarını ifade ederek, “Son iki yılda mahallelerimizin eksiklikleri yapılarak bizlere hizmetler gelmeye başladı. Yetkililerden Allah razı olsun” şeklinde konuştular.