Çaldıran’daki mahallelere parke taşı

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından başlattıkları kilitli parke taşı alt yapı çalışmalarının ardından kilitli parke taşı yol çalışmalarına devam ediyor. İlçe Merkezinde bulunan Fatih, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur, Yavuz Selim, Cumhuriyet ve Beyazıt mahallelerinde toplam 61 bin metrekare kilitli parke taşı döşeneceğini belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Çaldıran da bulunan tüm mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından stabilize yol çalışmalarını başlattık ve tamamladık. Şimdi bu mahallelerimizde bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına devam ediyoruz. Fatih, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur, Yavuz Selim, Cumhuriyet ve Beyazıt mahallelerimizde alt yapısı tamamlanan imarlı yollarımızın tamamını bu yaz sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yol medeniyettir hayattır İnşallah bu yolların yapılmasıyla ilçe merkezimizdeki yol sorununu tamamen çözerek bu hizmeti vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.