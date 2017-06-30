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30 Haziran 2017 13:29

Çaldıran’daki metruk yapılan yıktırılıyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde tespit edilen 30 adet metruk yapının yıkımına başlandı.

Çaldıran’daki metruk yapılan yıktırılıyor

30 Haziran 2017 13:29


Çaldıran Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde tespit edilen 30 adet metruk yapı, Fen İşleri Müdürlüğünce yıkımına başlandı. Uyuşturucu kullanan gençlerin mekanı haline gelen ve büyük tehlike oluşturan metruk yapılar 15 gün içerisinde yıkımının tamamlanması hedefleniliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İlçemizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz, terk edilmiş harabe halinde olan 30 metruk yapıyı tespit etti. Bu kullanılmayan metruk binalar ilçemiz estetiğine olumsuz katkı sunmasıyla birlikte uyuşturucu kullanan gençlerin mekanı haline gelmiş olması da bu vesile ile önlenmiş olacak. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle 15 gün içinde ilçeyi metruk binalardan temizlemeyi hedefliyoruz" dedi.




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