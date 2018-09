Çaldıran'ın kırsal mahallelerinde atıl durumda olan sulama kanalları açılıyor

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ile Van Büyük Şehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde atıl durumda olan sulama kanallarını açmaya devam ediyor.

Van Büyük Şehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Çaldıran Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde sulama kanallarını açmaya devam ediyor. Tarımsal arazilerin daha sağlıklı verim elde edebilmeleri için sulama kanalları açıyor. Tarım arazilerinde kanalların olmayışı nedeni ile çiftçilerin verim elde edemeyişine çare bulan Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kanalların açılması ile birlikte ekili arazilerin yeniden sulanarak can bulacağını belirtildi. Çiftçilerin daha çok ve kaliteli verim elde edebilmeleri için tarımsal arazilerin sulandırılması için aralıksız çalıştıklarını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”İlçemizin en önemli geçim kaynağı hayvancılık ve çiftçilik üzerinde yürütülmektedir. Tarım arazilerinde verimliliği arttırma projelerimiz arasın da tarımsal toprakların sulanarak can bulmasına bağlıdır. uyun tarımsal arazilere ulaşması ile birlikte ekili arazilerin suya buluşmasını sağlayarak ilçemizdeki çiftçilerimizim daha kaliteli verim elde etmelerine katkı sunarak emeklerinin karşılığını almalarını katkıda bulunuyoruz. Geçen dönemde yaptığımız çalışmalarda büyük ölçüde faydasını gördüğümüz sulama kanallarının açılmasına ve var olan kanalların zaman aşımına uğrayarak dolması sonucu kullanılamayan kanalların temizleme çalışmalarım da yapılarak toprağın yeniden suyla buluşmasını sağlıyoruz. İlkbaharda devam ettiğimiz gibi ekinlerin hasadı sonrası iş makinalarımız aralıksız çalışarak yeni sulama kanallarını açmaya ve temizlemeye devam ediyoruz. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ortaklaşa 2018 yılı baharından itibaren Toprakseven, Kalkandelen, Yaşkütük, Kuskunkıran, Soğuksu, İncealan, Alikelle, Osmanlı, Erginler, Klavuz Zülfubulak, Hangedik, Aşağı Gülderen ve ilçe merkezde bulunan Yavuz Selim, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur mahallelerimizde toplam 70 kilometre sulama temizleyerek ekili arazilerin can damarı olan suya kavuşturduk. Yıllardır çiftçilerimizin kullanmadıkları ekili arazilerin de suyla buluşması ile birlikte tarımsal alanlarda kullanıma açılacak olması ile birlikte çiftçilerimizin aşına aş katmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yıllardır tarımsal arazilerini kullanamayan çiftçiler belediyenin zaman aşımına uğrayarak esen rüzgar ve toprağın kanalları doldurması sonucu kullanamadıkları tarım arazilerini yeniden suyla buluşması sonrası kullanabileceklerini belirten çiftçiler, “Gelir kaynağımızın önemli kısmını tarımsal arazilerde elde ediyoruz. Belediyenin bu çalışmaları ile birlikte kullanılmayan sulama kanallarının açılması ve kullanılamaz hale gelen sulama kanallarının temizlenmesi ile birlikte daha güzel verimli ve kaliteli ürünler elde edeceğiz. Bundan dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular