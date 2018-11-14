Çaldıran'ın prestij caddesi hizmete açıldı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca yapılan prestij caddesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapımına başlanan D-975 uluslararası karayolu üzerinde bulunan Vanyolu Caddesindeki prestij cadde tamamlanarak hizmete açıldı. Cadde ortasında bulunan refüjlerde de yeniliklerin yapıldığı cadde otomatik sulama işlemiyle birlikte caddenin ora refüj ve kaldırımlarda led aydınlatmalar kurularak şehre ayrı güzellik kattı. Prestij caddenin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye prestij kazandıracağını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte ilçemizin görselliği açısında etkili olabilecek bir projenin yapımına başladık ve tamamlayarak sonuna geldik. İlçemiz D-975 uluslar arası karayolu üzerinde kurulan çarşı merkezimizin de bulunduğu yerli ve yabancı turistlerin güzergahıdır. İlçemize renk katarak güzel görünümü sağladık. Vanyolu Caddemizde yapılan prestij caddemize bulunan orta refüjdeki yeşil alan ve ağaçların sulamasını sondaj çalışması ile su ihtiyacını karşıladık. Orta refüjde ve kaldırım kenarlarına led ışıklı direkler kurarak akşam saatlerinde sabah aydınlığına kadar çarşı merkezimizi cıvıl cıvıl görünümüne kavuşturduk. Çaldıran Belediyesi olarak vatandaşlarımıza gelen her kuruşu hizmet olarak harcamanın gayreti içindeyiz. İlçemize yaptığımız her hizmet vatandaşların ve gelecek nesillerin kullanabileceği hizmetler hep kalıcı olacaktır. İlçemize prestij katacak olan bu caddemizin tüm ilçe vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Vatandaşlar ise, belediye başkanlığı tarafından yapılan caddeyi beğendiklerini, ilçenin renklenmesinde güzel katkı sunduğunu söylediler. Caddenin yapılması ile birlikte ilçenin prestiji değiştiğini ifade eden vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür ederek gençlerin telefonları ile selfi çekmeleri de gözden kaçmadı.