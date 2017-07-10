Çaldıranlı öğrencilerden büyük başarı

Van genelinde yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı Tuşba Spor Lisesi mülakatları tamamlandı. Çaldıran ilçesindeki Anıttepe Ortaokulundan mülakata katılan Yonca İnceay, yetenek sınavında kızlar kategorisinde koordinasyon parkuru elemesinde ve ritim eğitim mülakatında Van birincisi oldu. Serhat Sağlık ise, erkekler kategorisinde durarak uzun atlama kategorisinde ilk 4’e girerek, koordinasyon parkuru elemesinde ise rakiplerini geride bırakarak Van’da rekor kırarak il birincisi oldu. Öğrencilerden Oktay Bilicitürk de takım arkadaşı olan Serhat Sağlık’ın ardından Van ikincisi oldu.

Anıttepe Ortaokulunda 5 öğrencinin katıldığı mülakat sonucu 60 kişi spor lisesine yerleşti.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçedeki öğrencilerin başarı çıtasının yukarıya doğru çıktığını belirterek, “TEOG’da olduğu gibi spor lisesi elemelerinde de birinciliklerimiz var. İlçemizdeki öğrencilerimizin hedefi her geçen gün biraz daha büyüyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Eğitimde kalitenin arttırılması için yapılması gereken tüm çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki ilçemizdeki öğrencilerimiz azimlerinden vazgeçmesinler. Maddi ve manevi desteğimizle emeklerinin yanında olacağız” dedi.