Çaldıranlı öğrencilerden ‘Topraksız Tarım’ projesi

Kaymakam Tekin Dundar, beraberindeki Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile 700 öğrencisi bulunan taşıma merkezli Umuttepe İlk ve Ortaokulundaki açılışlara katıldı. Yapılan çalışmaların slayt gösteriler eşliğinde anlatılmasıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından atıl malzemelerle yapılan çalışmalar ise büyük beğeni kazandı. Okullarına yardımda bulunan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar adına 2 bin ağaç dikerek kırsal mahallede en büyük ‘Tekin Dundar’ ormanlık alanı da oluşturuldu.

Okul Müdürü Ayhan Yıldız, okulda kullanılmayan bazı alanları kendi olanaklarıyla yeniden dizayn ettiklerini belirterek, “Etkinlikler çerçevesinde ‘kitaptan konuşalım’ sloganıyla öğretmen ve öğrencilerimize bazı kazanımlar sağladık. Cafe odası oluşturarak öğrencilerimiz cafe keyfi yaparak, kitap okuma imkanına kavuşturduk. Yapay şelalemizin sesiyle kitapla tanışarak en çok kitap okuyan öğrencilerimize ödüller verdik. Tilavet odasını kurarak burada 30 öğrencimize Kur’an-ı Kerim eğitimini din kültürü öğretmenimiz tarafından verildi. Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen çocuklarımızın öğrenmelerine katkı sunduk. Okulumuzda kullanılmayan bir alanda ‘Topraksız Tarım Tesisi’ projemizi hayata geçirerek, okulun bir bölümü cennet bahçesine çevirmeyi başardık. Okulumuzda Van Evini de kurarak öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim elde edebilmelerini sağladık. Bu da bizleri öğretmenlerimizi çok mutlu etti” dedi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, kırsal mahalledeki bir okulda ilk defa böyle kapsamlı bir çalışma gördüğünü belirterek, “Tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Hep söyleriz, bir öğretmen kolay yetişmiyor. Bir eğitimci istediğinde her şeyi değiştirebilme potansiyeline sahip olabiliyor. Burada yapılan çalışmalarla şahit oluyoruz. Çevremize duyarlığı olduğumuzda, çocuklarımıza sahip çıkıldığında, aslında neler yapılabildiğini apaçık ortadadır. Atık bir takım malzemeler ortada bırakıldığında çevreyi olumsuz etkilerken, dokunuşlarla yaşama estetik yapılar ortaya koyar. Burada çocukların terbiyeli ve tutumlu davranışları öğretmenlerimizin eseridir. Burada vatandaşlarımızın da okul öğretmen ve öğrencilerimize sahip çıkmasıyla alakalıdır. Bu az rastlanır bir durumdur. İşte tam arzu ettiğimiz durum budur. Okul sadece dört duvar arasında olmamalı, hayatın içinde olmalıdır. Öğretmen, öğrenci, polis, asker, velisiyle, belediyesiyle iç içe olduğu bir vücudun tek parçaları gibi tüm kurumlarımızın da aynı bu okul gibi olmasını arzuluyoruz. Bunu siz öğretmenlerimiz başardınız, sizleri yürekten tebrik ediyorum. Hayalimizdeki öğretmen profilini burada görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bu aslında tüm idarecilerimizin yapması gereken bir durum olmalıdır. Bu okulumuzun idarecisi ve tüm öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyor, hepinizi bir teşekkür belgesiyle ödüllendirerek başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra başarı elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Kaymakam Dundar ve beraberindekiler okuldan ayrıldılar.