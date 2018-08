Makamlar halka açıldıktan sonra günde yaklaşık 130 vatandaş rahat bir şekilde sorun ve sıkıntılarını iletiyor.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Tekin Dundar, göreve başladığı günden buyana kaymakamlık ve belediyenin kapılarını sürekli halka açtı. Günde ortalama 130 kişinin ziyaret ettiği makamlarda halk rahat şekilde makamlara giderek burada Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Tekin Dundarı ziyaret edip sorun ve taleplerini dile getiriyorlar. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar ile istedikleri zaman rahat görüşebildiklerini belirten vatandaşlar” Kaymakamımıza istediğimiz zaman görüşebiliyoruz. Görüşmemizde ikramlarda bulunarak gerekli ilgiyi görüyoruz. Başka yerler makamlar halk için halk gününde görüşmeler yapılıyorken, ilçemizde bizler için her zaman halk günüdür. Her gittiğimizde gerekli ilgiyi görüyor sorun ve taleplerimizi dile getirebiliyor ve elimiz boş dönmüyoruz. Zaten Kaymakamımız sürekli halkın arasındadır. Kaymakama ulaşamayan yoktur. Sürekli mahalleleri esnafları dolaşarak her vatandaşın tek tek sorununu dinliyor. Kaymakamı sokakta yürürken bile karşılaştığımız da kendisine ulaşarak sorunlarımızı dinliyor ve sorunlarımızı çözüyor. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştular.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”İlçemize Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atandıktan sonra makamlarımızın kapıları vatandaşlarımıza hep açık oldu. Bu makamlar vatandaşlarımızındır. Bizler sadece hizmet için buradayız. Kaymakam ve Belediye Başkanlığı makamına ortalama günde 130 kişi gelmektedir. Gelen vatandaşlarımız rahat bir şekilde bizlere ulaşabiliyorlar, sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında elimden geldiğince sorunlarını çözüyoruz. Bizde halka özel gün bulunmamaktadır. Her gün halk günüdür. Bizler vatandaşlarımızın refahı, güveni, huzuru ve yapılmamış hizmetlerin yapılması adına buradayız vatandaşlarımıza gelen paraları hizmetler yaparak geri iade ediyoruz“ dedi.