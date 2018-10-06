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Camiler ve din görevlileri haftası

Van’da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti program düzenlendi.

Van'da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti program düzenlendi.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile Van İl Müftülüğü tarafından Doubletree By Hilton Konferans Salonunda program düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Din Hizmetine Adanmış Ömürler” temalı sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Van il Müftüsü Nimetullah Arvas, “Sizler yüz kırk bin kişilik ordu olarak bu necip milletin güven kaynağısınız. Yaptığınız görev çok yüce bir vazifedir. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.


Program emekli ve faal din görevlilerine plaket takdiminin ardından sona erdi.

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