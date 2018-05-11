Camilerde Ramazan ayı temizliği

Erciş Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Faruk Bayram, derneklerine bağlı 150 camide Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle genel temizlik seferberliği başlattıklarını belirterek, hayırsever vatandaşlardan derneklerine maddi anlamda yardım etmelerini talep etti. Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Hazreti Ömer Camisi’ne yeni minare yapımına da başladıklarını anlatan Bayram, "Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımızın sıklıkla ibadethanelere gideceği bu ayda camilerimiz bizim için çok önemli. Bu sebeple gerek cami personeli, gerekse hayırsever vatandaşlarımızın katkı ve destekleriyle 150 noktadaki camilerimizi Ramazan ayına hazır hale getiriyoruz. Bu çerçevede camilerimizde periyodik olarak çalışmalarımızı sürdürürken, temizlik çalışmalarımız da artarak devam edecektir. Bu hafta içerisinde tamamlayacağımız Ramazan öncesi çalışmalarımız, ay içerisinde de aralıksız sürdürülecek. Ayrıca, Ercişli hayırsever iş adamı Yusuf Karadağ’ın Şehitler Caddesi üzerinde yer tahsisinde bulunduğu Hazreti Ömer Camisi’ne de dernek olarak 40 metre uzunluğunda yeni minare yaptırıyoruz. İlçe merkezindeki Hıfzı Efendi Camisi halılarını da yine Ramazan ayının ilk haftası yeniliyoruz. Dernek olarak ilçemizde 150 camiye hizmetlerimiz hayırsever halkımızın destek ve katkısıyla devam edecektir’’ dedi.

Erciş Merkez Hıfzı Efendi Camii İmamı Mehmet Emin Arvas ise, merkezideki 4 büyük camiden biri olan caminin yoğun bir cemaatinin olduğunu belirterek, “Ramazan ayı nedeniyle camimizde yoğunluk biraz daha artmaktadır. Halkımızın, cemaatimizin ibadetlerini ve dini vecibelerini nezih ve temiz bir ortamda yerine getirmesi için gayret göstermekteyiz. Ramazan dolayısıyla camimizin iç ve dış temizliğini yaptık. Eskiyen halılarımızı da Erciş Camilerinin Yaptırma ve Yaşatma Derneğimizin katkılarıyla yeniliyoruz. Ramazan ayı başında inşallah yeni halılarımız gelecektir. Ayrıca Ramazan boyunca camimizde öğlen ve ikinci vakitlerinde mukabelelerimiz var. Onun dışında öğlen öncesi sohbetlerimiz var. Halkımızı bu Kur’an ayında camilerimize bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Camilerde yapılan temizliğin çok olumlu bir davranış olduğunu belirten vatandaşlar ise, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.