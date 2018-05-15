Camilerde Ramazan öncesi peyzaj çalışması

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin pek çok yerinde peyzaj çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin camilerdeki peyzaj eksikliklerini de giderdiği belirtildi. Açıklamada, “Peyzaj çalışmaları kapsamında; kamelya, çöp kovası ihtiyaçları giderilirken, cami bahçelerimizde çim biçimi, mevsimlik çiçek, gülfidanı, alev çalısı, ateş dikeni, taflan gibi peyzaj mimarisinde kullanılan bitki takviyesinde bulunarak dikimlerini gerçekleştirdi. Camii avlularımız, kent estetiğini yansıtan bitkilerle donatılırken, camilerimizin ihtiyaç malzemeleri olan oturma bankı, çatılı-çatısız piknik masası, çöp kovası gibi ihtiyaçları da giderildi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 14 camimizde söz konusu çalışmalar gerçekleştirilerek halkımızın hizmetine sunuldu. Çalışmalarımız Ramazan ayı süresince devam edecektir” denildi.