Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı.

Van merkez Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği işbirliği ile tarihi Çarpanak Adası'nın güzelliklerine şahitlik etmek ve turizmin ilgisini adaya çekmek amacıyla antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı. Sabah saatlerinde tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve yüzücü ekipler, bir kilometrelik antik yol üzerinden Çarpanak Adası'na geçti. Geçiş sırasında ekiplere bir tekne de eşlik etti.

Geçiş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Gölü ve çevresinin çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Çarpanak Adası'nı tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Özgökçe, “İnsanlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam etmeleri için başta yürüme yollarını, koşu yollarını ve bisiklet yollarını oluşturarak halkımıza bir hizmet olarak sunma gayreti içinde olduk. Bugün de Van Gölü Aktivistleri ile Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneğimizle birlikte tarihi antik yolda Çarpanak Adası'na yürüyüş gerçekleştirdik. Yaklaşık bir kilometrelik alanda Çarpanak Yarım Adası'ndan, Çarpanak Adası'na yüzme gerçekleştirildi. Van denizi dünyanın en önemli ekosisteminden bir tanesin oluşturuyor. Van Gölü ve çevresi çok önemli turizm potansiyeline sahiptir. Bugünde Çarpanak Adasını bütün dünyaya tanıtmak için buraya geldik. Ben bu faaliyete katılanlara teşekkür ederim” dedi.

Çarpanak Adası'na antik yoldan yürüyüş etkinliğini geleneksel hale getireceklerini dile getiren Özgökçe, “Yerel yönetimler olarak insanlarımızı daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürdürmelerini amaçlıyoruz. Yürümeyi teşvik etmek amacıyla Tuşba Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ‘Her gün 10 Bin Adım' sloganıyla bir etkinlik yapmıştık. Bu vesileyle bütün insanlarımızı harekete devam ediyoruz. Bugünde Çarpanak Adası'nın güzelliklerini halka tanıtmak için buradayız. Biz bu etkinlikleri her yıl devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Yolda esrarengiz şeylere tanık olduk”

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise, Çarpanak Adası'nın aynı Akdamar Adası gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Van Gölü çok özel bir yer. Tarihi ve doğasıyla bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık bir kilometrelik antik bir yol var. Tarihle bağlantılı olan bu yol suların yükselmesiyle su altında kaldı. Bunu dünyaya tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Yolda esrarengiz şeylere tanık olduk. Van için tarihi bir gün yaşıyoruz ” dedi.

Düzenlenen programa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, dalgıç ve yüzücü sporcular ile vatandaşlar katıldı. Program sonunda katılımcılara ayran aşı ve balık ikram edildi.