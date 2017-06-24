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24 Haziran 2017 16:12

Çarşı-pazarda bayram telaşı

Van’da bayrama bir gün kala çarşı pazardaki hareketlilik yaşanırken, kimi vatandaşlar alışveriş için sokaklarda kurulan seyyar tezgâhları tercih ederken, kimileri ise alışveriş merkezlerini tercih etti.

Çarşı-pazarda bayram telaşı

24 Haziran 2017 16:12


Bayrama 1 gün kala sokak ve caddelere akın eden Vanlılar bayram alışverişi yaptı. Her bütçeye uygun malzemelerin yer aldığı tezgâhlar ve alışveriş merkezleri adeta şenlik alanına dönüştü. Esnaf yaşanan yoğunluktan memnun olurken, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dert yandı. Bu yıl işlerinin iyi olduğunu belirten esnaf Ahmet Ulaş, “Yaklaşık olarak 15 yıldır burada esnaflkı yapıyorum. Her bayram öncesi gerek dükkânımızda gerekse kurduğumuz tezgâhlarda bayramlık elbise satıyoruz. Önceki bayramlara göre bu sene işlerimiz daha iyi gidiyor. Bu gece sabaha kadar açığız. İşlerimizin özellikle bu gece yoğun olmasını bekliyoruz” dedi.


Bu yıl İranlı turistlerin de etkisiyle mağazalarda işlerin çok daha yoğun olduğunu aktaran Ulaş, “Asıl iyi işi büyük mağazalar yapıyor. Bunun da nedeni hem bayram tatili hem de alışveriş için ilimize gelen İranlı turistler oluşturmaktadır” diye konuştu.


Bayram alışverişi için kent merkezine geldiklerini belirten vatandaşlar ise fiyatların yüksek olduğunu belirterek, esnafın kendilerine biraz daha kolaylık sağlamasını istedi. Öte yandan kırsal kesimde oturan vatandaşların daha çok seyyar tezgahları tercih ettikleri gözlenirken, kente merkezinde oturanların ise alışveriş merkezlerini tercih ettikleri gözlendi.




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