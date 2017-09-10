Çatak Belediyesinden eğitime destek

Başkan Vekili Akgül’ün talimatıyla okulların çevre düzenlemesi yapılırken, 8 ortaokul ve 4 lise toplam üzere 12 okula yüksek çözünürlüklü güvenlik kamera sistemi takıldı. Akgül, ayrıca TEOG, LYS ve YGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kaynak kitap da temin etti.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, okullarda belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde izleyerek, "İlçemize kaymakam olarak atandığı günden itibaren eğitime ciddi desteklerde bulunan Hacı Asım Akgül, kayyum olarak görevlendirildikten sonra da katlılarını arttırarak sürdürmüştür. Eğitime son derece duyarlı olan, eğitim camiasının her türlü sorununa içtenlikle eğilen ve eğitim camiası çalışanlarını onure eden kaymakamımız, yıllardır bir türlü çözülemeyen çevre düzenlemelerine ciddi kaynaklar aktararak kısa sürede tamamlamış oldu. Okullarımızın çevre düzenlemelerinin yanı sıra küçük bakım ve onarımlarını imkanlar çerçevesinde tamamlamıştır. Bu katkılarından dolayı milli eğitim camiası ve öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca ilçemizdeki köylerde bulunan 14 okulumuzun büyük bakım ve onarımları Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Bu desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu’na ve belediye çalışanlarına da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.