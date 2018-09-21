Çatak Kaymakamı Türkmen görevine başladı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamlığına Hamza Türkmen görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararname ile Bilecik-Yenipazar kaymakamı iken Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Hamza Türkmen ilçeye gelerek göreve başladı.

Hamza Türkmen Kimdir

1986 Tavas, Denizli doğumlu olan Hamza Türkmen, ilkokulu Sait Kalaycıoğlu İlköğretim Okulunda, ortaokul ve lise öğrenimini Tavas Zeybekler Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Mülki idare amirliği mesleğine 2010 Yılında Tunceli Kaymakam Adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığı süresince Göynücek Kaymakam vekilliği, Alaçam Kaymakam vekilliği ve Araban Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Portsmouth Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamış, aynı zamanda Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği üzerinde incelemelerde bulundu. 2013 yılında kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak bitirerek 2013 yılı kaymakamlar kararnamesi ile Hemşin Kaymakamı olarak atandı. 2016-2018 yıllarında Bilecik-Yenipazar kaymakamı olarak görev yapan kaymakam Hamza Türkmen 1 Eylül 2018 tarihli ve 157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çatak Kaymakamlığı görevine atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen, Kaymakam Türkmen, Pınar Türkmen ile evli olup Mehmet Akif ve Ayşe Yağmur'un babasıdır.