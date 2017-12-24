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24 Aralık 2017 13:32

Çatak’ın ilk rehabilitasyon merkezi açıldı

Van’ın Çatak ilçesinde ilk rehabilitasyon merkezi törenle hizmete açıldı.

Çatak’ın ilk rehabilitasyon merkezi açıldı

24 Aralık 2017 13:32


Bahçelievler Mahallesindeki rehabilitasyon merkezinin açılışına Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve okul müdürleri katıldı. 34 öğrencisi bulunan rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist, özel eğitimci, uzman eğitici, rehber öğretmen, grup eğitimcisi, hostesler, 2 servis aracıyla toplam 10 personelle engelli öğrencilere hizmet veriliyor.


Rehabilitasyon merkezinin açılış kurdelesini kesen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül’e, merkez müdürü Adem Yanacak tarafından bilgi verildi. Yanacak, "En yakın merkezin Gevaş ilçesinde olduğunu belirterek, engelli vatandaşların gidip gelmesinin büyük bir çile olduğunu söyledi. Aileleri ve engelli vatandaşlarımızı bu çileden kurtarmak için gerekli alt yapıyı tamamladık. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Akgül’ün destekleriyle merkezimizi açtık" dedi.


Merkezin açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, merkezin ilçede bulanan engellilere daha iyi hizmet vermek için açıldığını söyledi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül ise, merkezin çok önemli bir hizmet vereceğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.




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