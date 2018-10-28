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Çatak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Hükümet Konağı bahçesinde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tören sona erdi.


Programı yarın Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde yapılacak olan törenle devam edeceği belirtildi.

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