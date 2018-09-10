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Çatak'ta 700 bağ ot kül oldu

Van’ın Çatak ilçesinde çıkan yangında 700 bağ ot kül oldu.

Van'ın Çatak ilçesinde çıkan yangında 700 bağ ot kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meaz Kaplan isimli vatandaşa ait 700 bağ ot kırsal alanda alev aldı.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangına 2 itfaiye aracı ve 7 personel müdahale ederken, söndürme çalışmalarında 15 ton su kullanıldığı belirtildi.

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