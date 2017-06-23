Çatak’ta arıcılık kursuna büyük ilgi

Arıcıların yoğun istediği üzerine açılan kurs; Çatak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Raci Selçuk, Veteriner Hekim Can İnsel ve Hekim Zeki Emre Tavalı tarafından veriliyor. Kursun teorik eğitimi Çatak Atatürk İlkokulunda, pratik eğitimi ise arı kovanlarının içinde 35 kursiyerin katılımı ile devam ediyor. 80 saat sürecek olan kursta, arıcılara arı ırkları, balın tanımı, bileşimi ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen propolis, arı sütü, kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları gibi konularda eğitim verilecek. Kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Arı Yetiştiriciliği” sertifikası verilecek.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, Çatak’ta arıcılığın büyük önem taşıdığını belirterek, "Çiftçiler, kursumuza beklediğimizden daha fazla ilgi gösterdi. 80 saat sürecek kursumuzda 35 kursiyerimiz bulunuyor. Kursiyerler aldıkları eğitim sonundaki sınavda başarılı olmaları halinde sertifikalarını alıp ilçemiz ve bölgemiz adına daha kaliteli bal üreteceklerdir. Bu sayede ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.