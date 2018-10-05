Çatak'ta ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinliği

Van'ın Çatak ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Çatak İlçe Müftüsü Mehmet Sain; ilçede görevli camii imamları ve din görevlileri ile birlikte Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette ilçedeki camiler hakkında bilgi alan Kaymakam ve Başkan Vekili Türkmen, “İmam kelimesinin altı çok dolu. Altına ne koysanız yakışır. Osmanlı döneminde ecdat, köy imamlarına birçok yetkiyi vermiştir. Köyün idaresinden, eğitiminden ve güvenliğinden imamlar sorumluydu. Zamanla bu anlayış değişti ve imam deyince vakit ezanı okuyan, namaz kaldıran bir insan akıllara gelmeye başladı. Aslında imamlar kendini yetiştirmiş, topluma örnek olacak kişilerdir. Görev yaptığınız yerlerde vatandaşlar arasından imamlar yetiştirin. İmam okuyan insandır. İlçe müftümüz ile beraber okunmasını tavsiye ettiğimiz kitapların listesini çıkarıyoruz. Sizler cemaate hitap eden insanlarsınız, sizlerin insanlara faydası olacak. O yüzden sizlerin bunları takip etmeniz gerekir. Ezbere konuşmamalı, İslam'ı anlatmalısınız. Camilerde okuma alışkanlığını kazandırmalıyız, insanlara örnek olmalısınız. Siz okursanız, onlar da okur. Gençler sizlerden tavsiye ister. İnsanların bakış açısını sizler değiştirebilirsiniz. Köy camilerinde verdiğiniz vaazlarda insanlara anlatmalısınız. Okumazsanız geriye gidersiniz. Rabbim ayetinde ‘Oku; İkra' diyor. ‘Oku' diyen Allah, ne okudun diye sormaz mı? Allah ümmet olmayı, beraber olmayı, birlik olmayı bize emrediyor” dedi.

Ziyaret sonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e Müftü Mehmet Sain tarafından Kur'an-ı Kerim ve dini kitap hediye edildi.