Çatak’ta çifte bayram

Hayırsever iş adamı Mustafa Tuncil’in yapımını üstlendiği Görentaş Mahallesi’ndeki Şeyh Muhammed-i Tayyar Camii inşaatı tamamlanarak açılışı yapıldı. Açılışa Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Müftüsü İlhan Günay, hakimler, savcılar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Günay’ın okuduğu duaların ardından camide ilk olarak bayram namazı kılındı.

Namaz sonrası açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, cami yaptırmanın müminlere farz olduğunu belirterek, "Müftümüz İlhan Günay nezdinde hayırsever iş adamı Mustafa Tuncil’e şükranlarımı sunuyorum. Camimizin yapımı tamamlanmış ve ibadete açılmıştır. Camileri, mescitleri imal etmek başlı başına mümine farzdır ve en şerefli iştir. Camiler mimberi olan, mihrabı olan, kürsüsü olan yerlerdir. İbadet edilen yerlerdir, mescitlerdir. Camiler esas itibariyle toplanılan yerlerdir. Buralarda İslami konularda dâhil olmak üzere, bütün sosyal, kültürel meselelerin konuşulabildiği, tartışılabildiği, danışıldığı kutsal yerlerdir. Peygamberimizin sünnetinde, camiye bir vakit gitmeyen Ashabı gider, evinde hatırını sorarlarmış. Acaba niye gelmedi, hasta mı, bir derdi mi var, bir problemi mi var. O açıdan bizde şu anda böyle bir mahallemizin ihtiyacı için güzel bir cami yaptırmışız. Camimizi koruyalım ona sahip çıkalım. Allah yapanlardan, sebep olanlardan, yardım edenlerden, katkı verenlerden, hepsinden razı olsun. Bu caminin içerisinde uzun, sağlıklı ömürlerle bol bol ibadet etmenizi ve bunu Cenabı Allah’ın size nasip etmesini diliyorum. Bütün İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Akgül ve beraberindeki heyet, mahalleliler tarafından hazırlanan kahvaltıyı birlikte yaptı. Buradan jandarma karakoluna geçen Akgül, askerlerle bayramlaşarak ilçe merkezine döndü.