Çatak’ta festival coşkusu

Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali’ coşkuyla başladı.

2 gün sürecek festivalin ilk gününde vatandaşlar, yağmura rağmen büyük ilgi gösterdi. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kanispi Şelalesinin bulunduğu bölgede yapılan festivale, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Festival alanında açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Çatak’ta son bir buçuk yıl içerisinde ilçenin çehresinin değiştiğine vurgu yaparak, “Hükümetimizin kararlı tutumu ve güvenlik birimlerimizin yüksek gayretleriyle terörle mücadele alanında elde edilen başarılar, sahada hakikaten büyük bir yansıma buldu. İfade edilen yatırımlar ve yapılacak olan yatırımlar bu çalışmaların birer ürünü. Devlet vatandaş birlikteliği, kaymakamlık ve belediye çalışmalarının bir çatı altında toplanması müthiş bir sinerji getirdi. Belki de Çatak son 10 yılda alamadığı hizmeti, son bir yılda aldı. Umarım bu hizmetler katlanarak devam edecektir” dedi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise, festivalin her yıl çok daha güzel etkinliklere sahne olduğunu ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, “İlçemizin tüm sorunlarını önümüze koyup yola çıktık. Yaklaşık 15 aylık bir süre içerisinde geriye dönüp baktığımızda; uzun bir yol kat etmiş olmanın ve ilçemizde bulunan mahallelerin neredeyse tüm sorunlarını gidermiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yola başlarken öncelikle belirlemiş olduğumuz yol haritası, kurduğumuz çalışma ekibi ve kurumlar arası dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun ve problemin olamayacağını gördük” diye konuştu.

“Vatandaşların umudu olduk”

Göreve başlar başlamaz yıllarca yalnızlaştırılan, devlet ile arası açtırılan vatandaşların umudu olduklarını söyleyen Akgül, “Bize bir adım gelene biz on adım gittik. Özellikle belediyelerden umudunu kesen ve halkın kapısı olduğunu unutan insanlara kucak açıp, devletimizin sıcaklığı, sabrı ve hoşgörüsü ile yaklaşarak bir araya geldik. Daha önceki yönetimler tarafından yarım yamalak yapılan gündelik işlerin çok ötesine geçip kalıcı eserler bırakmak için kolları sıvadık” ifadelerine yer verdi.

Köklü bir tarihe sahip Çatak’ı daha iyi bir seviyeye getirebilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Akgül, şöyle konuştu:

"İlçemizde yeni doğan bebekten yaşlısına, altyapısından yollarına, parklarından ışıklandırılmasına, eğitiminden camilerine, spor salonlarından müzik atölyelerine, mesire alanından semt sahasına kadar birçok ilke imza atmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnsanların günü kurtarma gibi basit ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra kendi projelerini üretebilen gençlere rehberlik edip, özellikle ülkemizin kalkınmasına yardımcı olabilmeleri için onlara yatırım yaptık. Çünkü biliyoruz ki bu ülkeyi, geleceğimizin teminatı olan gençlere bırakacağız. Bizi kalkındıracak, daha ileri seviyeye taşıyacak olan tek şeyin çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatırım olduğunun bilincindeyiz."

Çatak’ın Van’ın ve Türkiye’nin güzel ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Akgül, “Tarihi köprülerinden eşsiz güzellikteki şelalelerine, ilçe merkezinde kesişen derelerinden tertemiz doğasına, insanlarımızın misafirperverliğinden samimiyetine, kırmızı benekli alabalığından organik balına kadar birçok güzellik ile cenneti andıran ilçemizin terörle değil, içinde barındırmış olduğu bu güzellikleri ile tanınması ve Van’ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biri olduğunun bilinmesini istiyoruz” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da, "Büyükşehir olarak bizde Çatak’a yapmamız gereken hizmetleri tespit ettik. Bütün muhtarlarımızla birlikte bir toplantı yaptık. Tüm muhtarlar köylerinin sorunlarını bize bir bir anlattı. Bu sorunlardan birincisi yol sorunuydu. Yani ilçe ile köyler arasındaki yolların yapılması talep edildi. Büyükşehir olarak 230 kilometre yol yaptık. 17 milyon para harcadık yolların yapımına. İkinci sorun mezbaha ve hayvan pazarıydı. Bizde mezbahana ve hayvan pazarı için 950 bin TL harcadık. Bu yapılan işlerde değerli kaymakamımızın ve yardımcılarının rehberliği çok fazla oldu. Tarım arazilerinin sulanması için 1 milyon 500 bin TL harcadık. Muhtarlarımızın ihtiyaç olarak belirttiği en önemli sorunlardan bir tanesi terminal binasıydı. Kaymakamımızın işareti ile hem yeri istimlak edildi hem de bu günlerde ihalesi yapılacak ve kısa zamanda şekillenecektir” ifadelerini kullandı.

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