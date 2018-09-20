Çatak'ta ilköğretim haftası coşku ile kutlandı

İlköğretim haftası Atatürk İlkokulunda dolayısıyla düzenlenen programa Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Karakoç, Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, İlçe Müftüsü Mehmet Sain, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, ilçede görevli idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'ın Hükümet Konağı Bahçesinde ki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Akabinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilköğretim haftası nedeniyle öğrencileri makamında kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, ilçedeki görevli idareciler, öğretmen ve Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini makamında kabul eden Kaymakam Türkmen; “İlköğretim Haftası'nın” hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere bir süre sohbet etti. Meyve suyu ve kek ikramının ardından Hükümet Konağı önünde öğrenciler ile fotoğraf çekilen Kaymakam Türkmen, Atatürk İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Atatürk İlkokulu bahçesinde devam eden program Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Taş'ın konuşmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Türkmen; "2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilçemiz ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum. Eğitim hizmeti devletin en önemli görevidir. Bu görevi ise öğretmenleri buralara atayarak, öğrencilere imkânlar sunarak gerçekleştirmeye çalışır. İnsanlar diğer canlılar gibi donanımlı olarak dünyaya gelmezler. İnsanların eğitim öğretime ihtiyacı vardır. Eğitimin ise kritik zamanı çocukluk dönemidir. Eğitim bir sacayağı gibidir diyoruz. Başarı öğretmen, öğrenci, veli ve gerekirse biz yöneticilerin işbirliği ile gerçekleşir. Bu işbirliğini sağlayamazsak eğitimde başarılı olamayız. Bizler öğrenciler için eğitim öğretimin kalitesi ve şartlarını her geçen gün iyileştirmek ve seviyesini yükseltmek zorundayız. Bu uğurda da ben elimden geldiğince sizlerin yanında olacağıma ve eğitim noktasında sizlere yardımcı olacağıma söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası'nı kutluyorum” dedi.

Program öğrencilerin okuduğu şiirler ve dans gösterilerinin ardından 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine “Hoş Geldiniz” çiçeğini sunmaları ile sona erdi.