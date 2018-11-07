Çatak'ta kaçak avlanmış 7 keklik ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 2 kardeşe toplam 6 bin 299 TL idari para cezası kesilirken, 7 Kınalı Keklik ve takozsuz pompalı tüfeğe el konuldu.

Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Çatak karayolu üzerinde bulunan Kayaboğazı (Görentaş) Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki avlanmış 7 Kınalı Keklik tespit edildi. Kekliklere ve takoz bulunmayan pompalı av tüfeğine el konulurken, S.B. ve S.B. isimli kardeşlere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 2 bin 694 TL idari para cezası ile 3 bin 605 TL de tazminat bedeli talep edildi.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, verdikleri destek için Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanı Murat Başçavuş ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.