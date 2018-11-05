Çatak'ta ‘Kurumlar arası Voleybol Turnuvası' sona erdi

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen ‘Kurumlar arası Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Çatak Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 11 takım katıldı. Çatak Yatılı Bölge Ortaokulunun kapalı spor salonunda düzenlenen turnuva, Çatakspor ile Çatak Emniyet Amirliği takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Final maçını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Manto, okul müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Çatakspor, turnuvanın şampiyonu olurken, Çatak Emniyet Amirliği ikinci, Çatak YBO ise üçüncü oldu.

Turnuva şampiyonu Çatakspor'un kupa ve madalyalarını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, turnuva ikincisi Çatak Emniyet Amirliğinin kupa ve madalyalarını AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, turnuva üçüncüsü Çatak YBO'nun kupa ve madalyalarını ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Manto verdi.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, “Voleybol turnuvasına katılan tüm takımları tebrik ediyor, turnuvada görev alan hakemlere de teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvaları devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.