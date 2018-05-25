Çatak’ta lise öğrencilerine iftar yemeği

Muhammed Sait Aydın Anadolu Lisesi yemekhanesinde yapılan iftar programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhan Şahin, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Murat Okan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Şube Müdürü Şükriye Ersari, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Duaların okunmasının ardından öğrencilerle aynı sofraya oturan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül ve protokol üyeleri, hem sohbet etti hem de iftarlarını açtı. Yemeğin ardından konuşan Akgül, Ramazan ayı boyunca bol bol dua edilmesi gerektiğini belirterek, "Burada öğrencilerimizle iftar yapmaktan gurur duyuyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hem akademik başarı olarak hem de sosyal başarı olarak sizlerden güzel şeyler bekliyoruz. Rabbim bizleri de sizleri de utandırmasın. Bu ayda bol bol dua edelim inşallah. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın sizlere, ailelerimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, "İlçe kaymakamının öğrencilerimize verdiği iftar yemeğine katılmak, beraber olmak için buradayız. Ben eğitim camiası ve öğrenciler adına bu iftar yemeğinin düzenlenmesinde ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’e teşekkür ediyorum. İnşallah Çatak eğitim düzeyinde çıtalarını yükseltip hak ettiği yere gelecek" diye konuştu.