Çatak'ta mazot hırsızları yakalandı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinden yaklaşık 300 litre mazotu çalan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 6 Kasım 2018 günü Eliaçık Mahallesinde Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinden yaklaşık 300 litre mazot çalındı. Çatak Cumhuriyet Savcılığının konu ile ilgili başlattığı tahkikatta Çatak İlçe Jandarma Komutanlığının bölgede detaylı arama yapması sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen minibüs Çatak merkezde durdurularak arama yapıldı. Minibüste yapılan aramada 4 adet 18 litrelik su bidonunun olduğu tespit edildi. Minibüs içerisinde M.Ş., S.S isimli şüpheli şahısların ve ailelerinin olduğu tespit edilirken, şüpheliler merkez karakoluna götürüldü. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesine ait yaklaşık 300 litre mazotu M.Ş. çaldığını itiraf etti. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.