Çatak'ta muhtarlara “İş Etiği ve Kurum Kültürü” eğitimi

Çatak Kaymakamlığında gerçekleştirilen ve Nilgün Tuluk tarafından 16-18 Ekim 2018 tarihleri arasında 3 gün 12 saat süreyle verilen eğitime; Çatak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 25 muhtar katıldı. Muhtarların iş etiği ve kurum kültürü konusunda eksikliğini gidermek, yönetim, planlama, uygulama, görevlendirme ve kontrol becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimde; iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, protokol kuralları, motivasyon ve kurum kültürü başlıkları yer aldı.

Muhtarlara, iletişim kanallarını öğrenme, motivasyon düşüklüğüne karşı stratejiler geliştirebilme, ortak hedefler ve vizyon oluşturarak kurum kültürünü geliştirme, iş yerinde karşılaşılan sorunları etik değerleri göz önünde bulundurarak çözebilme, kurum kültürü ile kurumun itibarı arasındaki ilişkiyi görebilme, amir ve müdürlerle iletişimde dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenme, stres düzeyini kontrol edip verimliliği artırma, işe aktarılan enerjiyi üst düzeye çıkarabilme, hedefler doğrultusunda zamanı yönetmeyi öğrenme gibi vasıflar kazandırılarak ilçede kurumsal kapasitenin artırılması amaçlanıyor.