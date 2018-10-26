Çatak'ta özel okul konseptli anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitimi

Van'ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje ile ilçedeki anaokulları özel okul konseptiyle hizmet verirken, öğrenciler tam zamanlı İngilizce eğitimi görüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje kapsamında ilçede hizmet veren Sevgi Anaokulu'nda özel okul konseptiyle hizmet verirken, tam zamanlı İngilizce eğitim alan öğrenciler ayrıca, spor ve sanat dersleri de alıyor. Çatak'taki maddi durumu yetersiz öğrencilerin de fırsat eşitliğini sağlamak için yeni bir eğitim konseptine geçtiklerini belirten Kaymakam Türkmen, "İngilizce sınıfı kurduk. Buradaki öğrenciler tamamen İngilizce eğitim alıyorlar. Bunu özel okullar yapıyor zaten. Bunun bedeli özelde yaklaşık 20 bin lira. Fakat biz istiyoruz ki; burada maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz de fırsat eşitliğini yakalasınlar. Onlarla aynı şartlarda eğitim sağlasınlar. Devletimizin imkanlarıyla biz özel okullardaki eğitime eş değer bir eğitim veriyoruz. Alanındaki uzman öğretmenlerimiz tarafından sanat, spor dersleri veriyoruz. Bunlar, geleceğimize bir yatırım. Biz inanıyoruz ki bu çocuklar arasında geleceğin sporcuları yetişecek" dedi.

Pınar Türkmen ise, ilçedeki anaokullarının kalitesini artırmak için branş öğretmenleriyle proje başlattıklarını ifade etti. Bu konuda herkesin destek verdiğini, anaokulundaki iki sınıfta öğrencilerin tam zamanlı İngilizce eğitimi aldığını vurgulayan Türkmen, "Diğer sınıflarımız haftada üçer saat İngilizce alıyor. Öğretmenimiz sınıflarda İngilizce konuşuyor. Kısa sürede çocuklar sayıları, renkleri öğrendi ve İngilizce şarkı söylemeye başladı. İsteğimiz, okulumuzun özel okul kadar kaliteli eğitim vermesi" dedi.