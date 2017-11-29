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29 Kasım 2017 13:41

Çatak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Van’ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Çatak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

29 Kasım 2017 13:41


Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Çatak ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasının deşifre edilmesi kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak Van 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen arama kararına istinaden; Çatak ilçesi Kaçit, Sak, Işınlı, Yukarı Narlıca ve Övecek mahalleleriyle Çatak ilçe merkezi ve Van il merkezinde Van İl Jandarma Komutanlığınca 28 Kasım 2017 günü İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak Şehit Jandarma Er İsmail Gedik Operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 17 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda ise; 1 adet av tüfeği, 54 adet av tüfeği fişeği, 1 adet video kamera, 1 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet harddisk, 13 adet cep telefonu, 2 adet hafıza kartı, 18 adet DVD, 2 adet CD, 2 adet flaş bellek, 8 adet video kamera kaseti, 3 adet kitap (PKK terör örgütünün propagandasına yönelik), 1 adet terörist fotoğrafı, 1 adet terör örgütü sözde kimliği, örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.




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