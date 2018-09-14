Çatak'ta toplu açılış töreni

Van'ın Çatak Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projeler düzenlenen törenle ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Çatak Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi (ADEM), Sanat Merkezi, çok amaçlı salon ve mesire alanı Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın start aldığı ilçede düzenlenen tören, ilçe girişinde kortej yürüyüşüyle başladı. Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın katıldığı kortej yürüyüşü, ilçe merkezine kadar devam etti. Çatak Atatürk İlkokulu yerleşkesinde bulunan ve yapımı tamamlanan Sanat Merkezi'nin açılışı öncesi bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, hem rafting yarışmalarının, hem de tamamlanan projelerin açılışını yapmak amacıyla toplandıklarını belirtti. Kaymakam Akgül, “Bugün burada hem rafting yarışmalarının açılışını, hem de yatırım açılışlarını birlikte yapıyoruz. Sanat Merkezi'mizde inşallah bugün açıldıktan sonra, birçok öğrencinin aynı anda müzik ve resim kursu alacağı bir merkez olacak. Çatak sporda olduğu gibi sanatta da kendi gösterme imkanı bulacaktır. Burada bütün Çataklılara sesleniyorum. Çocuklarınızı, gençlerinizi ve kendiniz açılacak kurslardan faydalanabilirsiniz. Gelecekte ulusal ve uluslararası sanatçıların ilçemizden çıkması için biz altyapıyı oluşturduk” dedi.

Tören, kurdele kesiminin ardından son buldu.