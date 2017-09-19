Çavuştepe Kalesi’ne sıkı koruma

Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi’nde üzüm bağları, surları, su sarnıçları, tapınakları ve saray yapılarıyla bugünlere kadar ulaşan kalede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Urartu Kralı II. Sardur tarafından inşa edilen kalede; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında sürdürülen çalışmalarda, bu yıl nekropolde bir at iskeleti ve karıkocaya ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu.

Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin önemli verilere ulaşılan nekropolün korunması için de Gürpınar Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, definecilerin uğrak yeri olarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılan nekropol alanını tel örgüyle kapatmak için çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri, kaledeki çalışmaların devam etmesi için de 2 tane su deposu temin edecek. İzinsiz kazıların önüne geçmek için nekropol alanının güvenliği de güvenlik güçlerince sağlanacak.

“8 adet Urne mezar ortaya çıkarıldı”

Kaledeki kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sürdürdüklerini anlatan Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu, kaledeki çalışmalara da Gürpınar Belediyesinin önemli katkı sağladığını vurguladı. Urartu mezarlığının olduğu nekropol alanının korunması için başlatılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kalenin korunmasının buradaki eserlerin geleceğe aktarılmasını sağlayacağını kaydetti. Önceki yıllarda definecilerin nekropol alanına ciddi zararla verdiğini belirten Çavuşoğlu, “Urartu dönemi insanlarının sosyal yaşantıları, dini inanışları ve ölü gömme adetleri hakkında bilgi edinmek ve definecilerden nekropolü kurtarmak üzere başlatılan çalışmalarda iki farklı gömme geleneği tespit edildi. Bu geleneklerden ilki, ölülerin yakılarak (kremasyon) küllerinin bir çömleğin içine konuldukları Urne tipi gömü, ikincisi ise ölülerin toprağa, anne karnındaki duruş biçimi olan hoker tarzında yerleştirildiği toprak tipi. Kazı alanının güneye bakan kısmında ve yüzeyin yaklaşık yarım metre altında ise büyük ölçüde kırık 8 adet Urne mezar ortaya çıkarıldı” dedi.

Çavuşoğlu, gün yüzüne çıkarılan buluntuların analiz edileceğini kaydetti.