Çayırlı: “Van için en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz”

VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı, birim personelleriyle bir araya geldi. İlk olarak İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personelleriyle kahvaltıda buluşan Çayırlı, çalışanlarla sohbet ederek göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutladı. Yapılan çalışmalar ve yapımı devam eden projelerle ilgili İçme Suyu Daire Başkanı Rahmi Akkol'dan bilgiler alan Çayırlı'ya kapsamlı olarak faaliyetler anlatıldı.

Daha sonra Makine İkmal Garajında inceleme yapan VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı, burada yeni faaliyete geçen arşiv binasını ve atölyeleri gezdi. İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Çayırlı'ya atölyelerde yapılan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verildi.

VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı, VASKİ'nin tüm personelinin canla başla Van için çalıştığına dikkat çekerek, “En büyük emek ve gayreti gösteren fedakâr çalışanlarımızı kutluyoruz. Personellerimizle sürekli bir araya gelerek yeni fikirler üzerinde çalışacağız. Amacımız Van'ın hasret kaldığı hizmetleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla verebilmektir. Van için en iyi hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, bu yükün altından birlik ve beraberlikle kalkacağız” dedi.

Çayırlı'ya, Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ da katıldı.