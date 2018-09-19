Çelebibağı arıtma tesisinde Scada kuruldu

Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallisinde ki atık su arıtma tesisi yeni teknoloji ile donatıldı.

2014 yılında yapımı tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisinin işlemlerini uzaktan kumanda ile takip edecek SCADA sistemi kuruldu. Tesis 24 saat bu sistemle gözetim altında tutulacak. Erciş'te devam eden çalışmaları yerinde inceleyen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Çelebibağı Atık Su Arıtma Tesisine de giderek yapılan yenilikler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi VASKİ tarafından yapılan yeni çalışmalarla Arıtma Tesisine uzaktan izleme ve otomasyon sistemi olarak bilinen SCADA sistemi kuruldu. Bu sistemle tesis bilgisayar üzerinden kontrol edilerek, tesiste yapılacak işlemler uzaktan kontrol edilmeye başlandı. Ayrıca suyun PH derecesi, su temizlik oranları da sistem üzerinden kontrol edilebilecek. Arıtma tesislerinin yüksek performansla işletilmesini sağlamak için kurulan “merkezi kontrol sistemi” SCADA sayesinde arıtma tesislerinin sürekli takip altında olduğunu belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Suyun kirlilik oranlarının izlenmeye aldık. Kurulan arıtma tesisleri ile alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturduk. Şimdi de bu tesisleri en iyi şekilde işleterek teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için yeni sistemler kuruyoruz. Diğer arıtma tesislerimizi de sisteme dahil etmek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.