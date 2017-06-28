Cemil Öztürk’ten bayram ziyaretleri

gününde sevgi evlerinde kalan çocukları ve 2012 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Polis Memuru Murat Dilmaç’in ailesini ziyaret etti.

2012 yılında Vanlı depremzedelerin bulunduğu Vizontele konteyner kentte gönüllü olarak görev yaparken hain saldırı sonrasında şehit düşen Murat Dilmaç’ın ailesine ziyaret gerçekleştiren Başkan Vekili Cemil Öztürk, şehit polis memurunun aile bireyleriyle bir süre sohbet edip bayramlaştıktan sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Öztürk, “Şehitlerimiz ve geride kalan aileleri Türk milletinin en kutsal emanetleridir. Bu vatan için şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış, Çanakkale’den ve İstiklal Savaşı’ndan günümüze kadar nice şehitlerimiz ve gazilerimiz hürmetine bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Belediyemizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bizler aziz şehitlerimizin büyük fedâkarlıkları sayesinde ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Bizlerde evlatlarını ve eşleri kaybetmenin üzüntüsünü halen gözyaşlarıyla hatırlayan şehit ailelerimizi bir kez daha ziyaret ederek yanlarında olmak istedik. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Daha sonra sevgi evlerinde kalan çocuklarla da yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Öztürk, onlarla bir süre sohbet edip bayramlarını tebrik etti. Sevgi evlerinin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aile ortamı sağlayarak, geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirilmesine imkan verdiğini belirten Öztürk, büyük bir özveri ile çalışan, emek sarf eden kurum çalışanlarına da teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.