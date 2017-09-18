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18 Eylül 2017 11:34

Cemil Öztürk’ten İlköğretim Haftası mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlköğretim Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cemil Öztürk’ten İlköğretim Haftası mesajı

18 Eylül 2017 11:34


Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın dimağlarını sevgi ve saygı ile süsleyecek, gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek bir eğitim öğretim yılına daha erişmenin sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin her alanda büyümesi, gelişmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. İnsanlar; eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikim değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerleri de kazanırlar. Bu yüzden iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmanın temel şartı eğitimdir. Okul ortamı ile birlikte başlayan ve sağlam temeller üzerine kurulan eğitim öğretim hayatı, çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar ülkemizin geleceği için de son derece önemlidir. Okul çağına gelen her çocuğumuzun eğitim öğretime erişimini sağlamak, kaliteli bir şekilde eğitimini vererek yükseköğretime hazırlamak, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat verecek ortamları hazırlamak ve nihayetinde ülkesine bağlı, değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler yetiştirmek başta bizler olmak üzere hepimizin görevidir. Bu duygularla öğrencilerimizin, velilerimizin ve fedakar öğretmenlerimizin İlköğretim Haftasını kutluyor, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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