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Cezaevi firarisi 7 yıl önce kaçtığı cezaevine tekrar gönderildi

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak 7 yıl önce kaçtığı cezaevine gönderildi.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak 7 yıl önce kaçtığı cezaevine gönderildi.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş ilçe jandarma ekipleri, 2011 yılında Van'da meydana gelen depremde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan cezaevinde yatmaktayken firar eden H.B. isimli şahsın Daldere Mahallesi'nde olduğu bilgisini alması üzerine düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı. Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen H.B., sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak 7 yıl önce firar ettiği cezaevine tekrar konuldu.

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