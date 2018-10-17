Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden şahıs, jandarmanın başarılı operasyonu ile yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçlulukla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devam etmeleri için önleyici faaliyetlerini sürdüren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, oluşturduğu özel ekiplerle de suçluları yakalamak maksadıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2011 yılında Van'da meydana gelen depremde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan cezaevinde yatmaktayken firar eden H.B. isimli şahsın Daldere Mahallesi'nde olduğu bilgisini alan Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, oluşturduğu özel ekiple şahsı takibe aldı. 2 ay süren takibin ardından bu sabah jandarmanın yapmış olduğu operasyonda Gevaş ilçesine bağlı Daldere Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalanan H.B. işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.