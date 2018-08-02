Cezaevinde anneleri ile kalan çocukları için anasınıfı açıldı

Van Tuşba İlçe sınırlarında bulunana Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve psiko-sosyal servis psikologlarının yürüttükleri proje kapsamında anne yanında kalan hükümlü, tutuklu çocuklarını hayata entegre etmek için planlanan kreş projesi büyük bir anasınıfı projesine dönüştürüldü. Anasınıfı anne yanında kalan çocukları annelerinin suçuna ortak etmemek, çocukların gelişim sürecini desteklemek ve gelişimlerini tamamlamalarını sağlamak için planlandı. Anasınıfı Adalet Bakanlığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı oluru ile Van Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından kampüs içeresinde mevcut olan bir yapıyı yeni bir proje ile anasınıfına dönüştürmüş. Anasınıfı 25 kapasiteli iki derslik, bir uyku odası ve bir mutfak olarak inşa edilmiş. Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol sonucunda milli eğitime bağlanması planlandı.. Van Ceza İnfaz Kurumları Kampüs yerleşkesinde bulunan personel lojmanlarında oturan personel çocuklarının da anasınıfına alınması ve bu amaçla hükümlü tutuklu çocuklarına bir okul ortamı hazırlanması planlanmış. Bu proje kapsamında birçok devlet kurum ve kuruluşlarından da destek alındı.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ziyareti ile ilgi yaptığı açıklamada, burada bulunan tutuklu veya hükümlü kadınların 0-6 yaş çocuklarını bırakacakları kimseleri olmadığından onlarla birlikte kaldığını hatırlatarak Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve psiko-sosyal servis psikologlarının yaptığı bu proje çok anlamlı bulduğunu söyledi. Tuşba Kaymakamlığı olarak bu projeye destek vermek ve gereli ihtiyaçları karşılamak adına bugün bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden kaymakam Uçar, “Çocuklarımızın ihtiyaçları olan malzemeleri arkadaşlarımıza teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de yine kaymakamlık adına gereken her türlü desteği sunacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.