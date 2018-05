CHP Van Milletvekili adayları tanıtıldı

CHP Van Milletvekili adayları Mehmet Kurukçu, Fahreddin Çuyrak, Haluk Terzioğlu, Şanel Güloğlu, Erkan Kaçmaz, Nevzat Koç, Neriman Kartal ve Şahin Öztekin, seçim bürolarının açılışına katıldı. Hz. Ömer Camii yanında kurulan seçim bürolarının açılışında konuşan CHP 1’inci sıra Van Milletvekili Adayı Mehmet Kurukçu, Ramazan ayında milleti rahatsız etmemek adına aday karşılama töreni yapmadıklarını ifade ederek, “Çünkü biz her gün alandayız, her gün sahadayız. Her gün Van’ın sorun ve sıkıntılarıyla ilgilendiğimiz için biz bugün hem seçim büromuzun açılışını hem de aday tanıtım toplantımızı yapıyoruz. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren Van’ın sorunlarını dile getirdiklerinin altını çizen Kurukçu, “Biz Van’da hiçbir zaman sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmadık. Van’ın birçok sorun ve sıkıntısını da kendi milletvekillerimiz aracılığıyla mecliste gündeme getirdik ve çözümü noktasında da elimizden gelen tüm gayretleri göstermeye çalıştık. Biz eğer Van’da milletvekili çıkarırsak; İstanbul, Antalya, Ankara milletvekilleri ile meclise sorun önergesi vereceğimize, kendi partimiz adına Van milletvekili sıfatıyla Van’ın sorun ve sıkıntılarını gündemde tutacağız. Bunun için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Ben seçimlerin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Van milletvekili adayların tanıtılması ve seçim bürosunun açılışı ile sona erdi.